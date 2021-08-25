Судитимуть так званого «міністра промисловості та торгівлі ЛНР» окупаційної адміністрації РФ

Прокурори управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно «посадовця» незаконно утвореної «ради міністрів ЛНР» окупаційної адміністрації РФ в Луганській області.

Псевдопосадовцю інкримінують вчинення дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України).

За даними слідства, з квітня 2019 року дотепер житель Луганщини обіймає посаду «міністра промисловості та торгівлі ЛНР». До його обов’язків належить впровадження державної політики та здійснення нормативно-правового врегулювання від імені окупаційної адміністрації, контроль за діяльністю установ, організацій та підприємств у сфері промисловості та торгівлі, сприяння діяльності незаконно утвореному органу.

Наразі обвинувачений перебуває у розшуку. На підставі ухвали слідчого судді стосовно нього слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях проведено спеціальне досудове розслідування.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури