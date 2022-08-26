Судитимуть двох учасників НЗФ так званої «лнр», яких взяли у полон на Донбасі

Прокурори управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури направили до суду два обвинувальні акти стосовно учасників незаконного збройного формування окупаційної адміністрації рф.

За даними слідства, обвинувачені з ідеологічних мотивів та з метою фінансового забезпечення уклали контракти на «службу» у лавах «народної міліції лнр».

Мешканець Луганська у серпні 2021 року вступив до піхотного підрозділу НЗФ так званої «лнр», де заступав у добові наряди та брав участь у бойових виїздах на лінію розмежування з тимчасово окупованою територією Луганщини.

Ще один обвинувачений – мешканець Зимогір’я Слов’яносербського району. У 2020-2021 роках він «служив» на посаді «водія окремого батальйону матеріального забезпечення народної міліції лнр». Займався транспортуванням військової техніки для забезпечення збройного підрозділу, виїжджав на лінію бойового зіткнення, виконував інші накази для посилення обороноздатності так званої «лнр» та збройного опору ЗСУ.

З початком вторгнення рф в Україну учасники «народної міліції лнр» направлені на Донбас для виконання наказів вищого керівництва та участі у бойових діях. У серпні 2022 року військових окупаційної армії, яка контролюється країною-агресором, Збройні Сили України взяли у полон.

Їм інкримінується посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України).

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювалося слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За протиправні дії з метою зміни меж території та державного кордону України громадянам загрожує 10 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури