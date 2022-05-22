З’явилося повне відео ліквідації російського «Тюльпана» на Луганщині

З нього окупанти знищували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Геолокацію САУ злили російські пропагандисти.

Збройні сили України вперше у сучасній історії знищили російську САУ «Тюльпан«.

Як повідомили у Facebook СтратКом ЗСУ, знищити військову техніку загарбників вдалося в районі Рубіжного.

САУ 2С4 «Тюльпан» окупантів українські захисники «накрили» завдяки зливу її геолокації російськими пропагандистами. Таку подію вдалося зафіксувати на відео.

«Це перше документальне підтвердження знищення САУ такого класу не лише у цій війні, а взагалі у сучасній історії. Вірте в Збройні Сили України! Слава Україні!», — йдеться у повідомленні.

УНІАН