Сумщину атакував російський беспілотник: загинула людина

У неділю, 9 жовтня, російські окупанти здійснили атаку Сумської області з безпілотника. Загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

“Безпілотник приніс смерть просто біля магазину в Миронівській ОТГ. Одна людина загинула”, – розповів він.

Як повідомлялось, російські війська атакували залізничний вокзал у місті Ворожба Сумської області. Загалом на ранок 9 жовтня в регіоні за добу зафіксовано 91 удар з використанням різного виду зброї.

Днем раніше, 8 жовтня, російські військові чотири рази з гелікоптерів обстріляли територію Сумської області, не перетинаючи державний кордон.