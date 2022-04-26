Сумську область України знову обстріляли з мінометів з території Росії

Російські військові знову обстріляли громаду Сумської області з території РФ. Під мінометним вогнем окупантів опинився сьогодні один із населених пунктів Есманьської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

«Сьогодні відбувся черговий обстріл одної з наших громад з території Росії. З мінометів обстріляно один з населених пунктів Есманьської громади. Ми бачимо, що ці обстріли продовжуються не перший день від Бачівська до Білопілля. Практично вся лінія кордону обстрілюється з тяжкої артилерії та мінометів«, — розповів він.

Живицький зазначив, що російські провокації останнім часом відбуваються все частіше.

«Але ми готові дати відсіч у разі погіршення ситуації», — наголосив очільник області.

Зазначимо, що Есманська громада розташована у Шосткинському районі, поблизу міста Глухів. Центр громади — селище Есмань — розташований за 30 кілометрів до кордону з РФ.