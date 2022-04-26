Сумську область України знову обстріляли з мінометів з території Росії
Російські військові знову обстріляли громаду Сумської області з території РФ. Під мінометним вогнем окупантів опинився сьогодні один із населених пунктів Есманьської громади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
«Сьогодні відбувся черговий обстріл одної з наших громад з території Росії. З мінометів обстріляно один з населених пунктів Есманьської громади. Ми бачимо, що ці обстріли продовжуються не перший день від Бачівська до Білопілля. Практично вся лінія кордону обстрілюється з тяжкої артилерії та мінометів«, — розповів він.
Живицький зазначив, що російські провокації останнім часом відбуваються все частіше.
«Але ми готові дати відсіч у разі погіршення ситуації», — наголосив очільник області.
Зазначимо, що Есманська громада розташована у Шосткинському районі, поблизу міста Глухів. Центр громади — селище Есмань — розташований за 30 кілометрів до кордону з РФ.
Нагадаємо, вчора окупанти чотири рази відкривали вогонь по Сумській області з території РФ. Російські військові били по Конотопському та Сумському районах.
А декількома днями раніше під вогонь окупаційних військ потрапили психоневрологічний інтернат та подвір’я будинків.