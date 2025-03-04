Сили оборони отримають нові швидкі та маневрові дрони-камікадзе

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Міноборони кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Збройних сил України безпілотні авіаційні комплекси NORD українського виробництва.

Як повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, безпілотники NORD – компактні й маневрові. Дрони мають удосконалену систему управління, яка забезпечує надійний зв’язок оператора та «пташки» в умовах роботи ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Літальні апарати мають карбонові рами у декількох типорозмірах. «Пташки» NORD із бойовим навантаженням у кілька кілограмів здатні розганяти швидкість до 150 кілометрів за годину.

Нагадуємо виробникам ОВТ, що корисна інформація щодо процедури кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки знаходиться тут.

Міністерство оборони України

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