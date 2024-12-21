Названо кількість цивільних, вбитих російськими окупантами в Україні

В Україні внаслідок війни з лютого 2022 року офіційно померли 12 340 осіб. Ще 27 836 – поранені. По це повідомила заступниця генсека ООН з питань роззброєння Ізумі Накаміцу на засіданні Радбезу.

Накаміцу зазначила, що приблизно 42% втрат в Україні впродовж листопада стали наслідком застосування Росією зброї далекої дії, що є суттєво більшим показником, ніж у попередні місяці.

Згідно з даними моніторингової місії ООН з прав людини в Україні лише за цей рік, з 1 січня до 30 листопада від авіаційних бомб загинув 341 мирний житель, 1803 людини отримали поранення. Це втричі та вшестеро більше, ніж торік. // Главком