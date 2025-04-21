Сили оборони уразили місце запуску російських ударних БпЛА на Курщині
Внаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів БпЛА.
19 квітня Повітряні Сили Збройних Сил України завдали успішного удару по місцю, з якого здійснювався запуск ударних БпЛА окупантів у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Об’єкт використовувався противником для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних, ударних та FPV-дронів. Внаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів БпЛА.
“Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії. Збройні Сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури окупантів. Жоден воєнний злочин не залишиться безкарним”, — наголошують у Генштабі. // LB.uaTweet