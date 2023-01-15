Російський мєнт-маніяк, який вбив понад 80 жінок, захотів повбивати ще й в Україні

При цьому російський серійний вбивця не хоче їхати воювати взимку через морози.

Ангарський маніяк Михайло Попков, який убив понад 80 жінок, заявив про бажання відправиться воювати проти України. Його називають найкривавішим серійним вбивцею в сучасній Росії.

У коментарі виданню “Вести Іркутськ” він заявив, що “мріє потрапити в армію”. При цьому, він не хоче їхати на війну взимку через холод.

“Якщо я скажу, що в мене є таке бажання, це не зовсім щиро буде. Все-таки тому, що це не комп’ютерна гра й не художня книжка. А якщо реально виходити, об’єктивно, чесно, протягнути б ще січень-лютий, самі морози. Для мене морози – гірше. Я б, може, навіть не замислюючись погодився”, – сказав Попков.

Засуджений до довічного ув’язнення вбивця сумнівається, що йому запропонують можливість стати гарматним м’ясом для російської влади.

Як повідомляв, в 2015 році суд Іркутської області засудив Попкова до довічного ув’язнення за 22 вбивства і два замахи. У січні 2017-го стало відомо, що Попков зізнався ще в 59 вбивствах і одному замаху. Вбивцю не могли зловити 20 років. Після затримання в 2012 році він розповів, що підбирав на своїй, а іноді й на службовій машині жінок. Якщо вони були нетверезі або їхня поведінка йому не подобалося, він відвозив їх на околицю міста і там вбивав.

Вербування російських зеків на війну проти України

Як повідомляв УНІАН, російське ПВК “Вагнера” Євгенія Пригожина активно вербує російських в’язнів для участі у війні проти України в обмін на помилування. При цьому, тяжкість злочину, за який вони засуджені, не має значення.

На початку листопада кремлівський диктатор Володимир Путін дозволив мобілізувати громадян із незнятою або непогашеною судимістю за низку тяжких злочинів. Таким чином він легалізував призов зеків під час мобілізації. Також днями стало відомо, що ув’язнених із Росії, які погодилися брати участь у війні проти України, звільнили таємним указом Путіна ще до того, як вивезли з колоній.

Пригожин особисто їздить в російські колонії, переконуючи зеків погоджуватися ставати гарматним м’ясом для російської влади. Ув’язнених кидають на передову фактично без підготовки. Так, з першої тисячі завербованих в “групу Вагнера” ув’язнених додому повернулися тільки 20.

Також, за даними російських правозахисників, Пригожин почав набирати у в’язницях жінок у свої загони “гарматного м’яса”. В цілому, “вагнерівці” можуть становити близько чверті всіх російських сил в Україні. // УНІАН