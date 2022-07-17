Сын известной русской писательницы Татьяны Толстой оказался банальным русским мародером «Татьянычем»

Российский дизайнер, говноблогер и сын писательницы Татьяны Толстой Артемий Лебедев, которого в сети Интернет называют «Татьянычем», проехался в составе агитбригады российских пропагандистов по оккупированных украинских территориях и похвастался этим на своих страницах в соцсетях.

Лебедев опубликовал фотографии поездки, на крыше оккупированной Запорожской АЭС, снял станцию изнутри, посетил Донецк, разрушенный Мариуполь и завод «Азовсталь». Также блогер опубликовал фото из автомобиля, на лобовое стекло которого приклеивают букву Z. «Камуфляж», — подписал фото Лебедев. Посещение захваченных мест Лебедев назвал «маленькими радостями полноценной жизни».

Кроме хвастливых фотографий, путинский пропагандист признался в том, что по сути стал мародером, украв «себе на память» из подземелий «Азовстали» табличку с надписью «Помещение фекального резервуара».

Предмет кражи, он гордо представил в своем очередном видео. Что еще украл «известный дизайнер» в ходе мародерского вояжа на запрещенную для себя территорию Украины, временно захваченную его страной-изгоем, пока неизвестно.

«Есть вещи, которые всегда меня находят — это все, что касается шуток про жопу и про говно.» — заявил потомок русского писателя Льва Толстого.

Еще 31 марта 2017 года СБУ запретила Лебедеву въезд в Украину. С того времени он несколько раз подавал иски против СБУ с просьбой разрешить посещение страны, где у него квартира в Киеве, но его посылали вслед за русским кораблем. Запрет был вынесен Лебедеву за поездки в оккупированный Крым и Донбасс и антиукраинские высказывания.