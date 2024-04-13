Сирський каже про «суттєве загострення» на сході: попри втрати росіяни мають тактичний успіх

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що останніми днями ситуація на східному фронті «суттєво загострилася». Там росіяни збільшили кількість наступальних дій із застосуванням бронетехніки.

Про це він написав у Telegram.

Так, активізацію атак фіксують на Лиманському та Бахмутському напрямках, де росіяни проводять штурми за підтримки бронетехніки. На Покровському напрямку ворог намагається прорвати українську оборону за допомогою десятків танків та бронемашин піхоти, каже Сирський.

Посилення наступальних дій, за його словами, пов’язане з президентськими виборами, які нещодавно відбулися у рф. росіянам також сприяє суха погода, яка зробила місцевість доступною для танків.

«Незважаючи на значні втрати, противник нарощує зусилля шляхом застосування нових підрозділів на бронетехніці, завдяки чому періодично добивається тактичного успіху», — заявив головнокомандувач ЗСУ.

Найбільш проблемні ділянки оборони, за словами Сирського, посилять засобами радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони. Також сюди перемістили додаткові резерви та поповнили на цих ділянках запаси дронів усіх типів і протитанкових ракет.

«Ми усвідомлюємо реальний масштаб та ступінь загрози з боку противника і готові до проведення адекватних та ефективних дій», — наголосив головнокомандувач ЗСУ. // hromadske