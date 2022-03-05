Такі бомби окупанти скидають на Харків (фото)

На фото фугасна авіабомба — одна з найпотужніших в Росії.

Бомба здатна пробивати міцні укриття та може повністю рознести багатоповерхівку.

Возможно, это изображение (3 человека, люди стоят и на открытом воздухе)

Такі снаряди окупанти скидають на Харків.

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