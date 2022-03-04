Тероборона Полтавщини виловила в лісах цілу групу заблукавших російських орків (відео)

Тероборона Полтавщини виловила в лісах цілу групу заблукавших російських орків та взяла їх у полон. Перелякані російські загарбники були доставлені до правоохоронних органів.

Гадяч — місто в Полтавській області України, адміністративний центр Гадяцької міської громади Миргородського району. Резиденція багатьох Гетьманів України: Богдана Хмельницького, Івана Виговського, Івана Брюховецького та інших. Населення — 22,7 тис. осіб. Історичне населене місце