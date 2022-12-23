Територіальна оборона Сумської області знищила російську диверсійно-розвідувальну групу, яка зранку 22 грудня перетнула державний кордон.

Про це йдеться в повідомленні голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

“Тероборона Сумщини знищила російську диверсійно-розвідувальну групу! 22 грудня, зранку, група російських військових пересікла лінію державного кордону України. На території Краснопільської громади, поблизу села Високе, наші тероборонівці вступили в бій з російською ДРГ. Після короткого бою, втрати ворога – мінімум двоє вбитих. З нашого боку обійшлося без втрат. Дякую нашим захисникам та захисницям за оборону!” – написав він.

23 грудня 2022 близько опівночі, 22 грудня, росіяни із САУ обстріляли Середино-Будську громаду. Було 4 прильоти. Без руйнувань. Решта ночі була спокійною, без обстрілів, – також зазначив Живицький.