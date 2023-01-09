Російські окупанти обстріляли Херсон. Зруйновано електропідстанцію, що живить кілька котелень

Цієї ночі російські окупанти атакували обʼєкти критичної інфраструктури у Херсоні. Зокрема, через атаку зруйновано електропідстанцію, що живить кілька великих котелень в місті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

“Обстріляли одне з підприємств критичної інфраструктури міста. Через російську атаку сталася пожежа, згорів автомобіль установи”, – розповів він. Крім того, повністю зруйновано електропідстанцію, яка живить кілька великих котелень міста. “Подача тепла та світла у Херсоні не припинялась. На щастя, люди не постраждали”, – додав Янушевич.