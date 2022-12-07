Терористи – нелюди. Зеленський різко відреагував на обстріл Курахового

Терористи, які обстріляли в середу, 7 грудня, Курахове (Донецька область), є нелюдями та відповідатимуть за цей вчинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Він нагадав, що під вогнем у Кураховому опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки. За його словами, щонайменше шість мешканців загинуло та ще п’ятеро – отримали поранення.

“Терористи – нелюди. І вони відповідатимуть за це”, – написав президент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська потужно обстріляли Курахове в Донецькій області.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що в результаті атаки вісім людей загинули, а п’ятеро – отримали поранення.