У російському Смоленську безпілотники атакували об’єкти росавіації
У місті розташовано великий авіаційний завод, який завантажили державними замовленнями.
Російські ЗМІ розкрили, що саме атакували 1 жовтня невідомі безпілотники у Смоленську. Цього разу під удар потрапили об’єкти росавіації.
Як повідомляють аналітики проекту “Агентство“, на одному з опублікованих у соцмережах відео очевидців видно, як безпілотник пролітає поряд із автомийкою “Хвиля” та торговим центром “Кутузов”.
Ці будівлі розташовуються на вулиці Кутузова, а безпілотник пролітає у бік розташованого поруч будівлі Смоленського авіазаводу. На території заводу знаходиться також аеродром “Північний”, де базується експериментальна льотно-випробувальна станція авіазаводу.
- серійне виробництво виробів, розроблених на підприємствах корпорації “Тактичне ракетне озброєння”;
- виготовлення за індивідуальними замовленнями літаків Як-18Т, СМ-92Т у різних модифікаціях;
- технічне обслуговування літаків Як-18Т, виготовлення запчастин до літаків Як-40, Як-42.
У жовтні 2022 року влада регіону повідомляла, що Міноборони завантажило завод держзамовленнями до 2025 року, а обсяг його продукції за кілька років зросте вчетверо – з 6 до 24 млрд рублів. Для цього підприємство мало вдвічі збільшити чисельність співробітників. // УНІАНTweet