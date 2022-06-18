Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що не можна довіряти даним голови української переговорної групи з росіянами та народного депутата від партії «Слуга народу» Давида Арахамії, щодо кількості загиблих військових щодня, адже він не може цього знати.

Про це він повідомив в інтерв’ю LIGA.net.

Данілов неодноразово наголошував, що головне – не втратити країну, а території можна повернути. Також за його словами, 15 червня “президент збирав засідання ставки Верховного Головнокомандувача, де, зокрема, обговорювали це питання”. Проте, на думку секретаря, такі рішення має ухвалювати військове керівництво.

Він додав, що коли казав про “втрату територій”, мав на увазі не Сєвєродонецьк, а “взагалі”, адже наразі в Україні немає контролю над Херсоном. Данілов запевнив, що це тимчасове явище, і українці обов’язково його повернуть і вийдуть на свої кордони.

“Військові знають свою тактику і сили. Ми довіряємо нашим військовим, вони є фаховими людьми й несуть за це відповідальність. Я хочу ще раз звернутися до діячів, які розповідають, що у нас щоденно 200, 300 і більше людей на фронті [гинуть]. Дехто взагалі про 1000 заявив. Цим не можна жонглювати. Це не кеглі й не цирк. Це життя людей”, — сказав Данілов.

У такий спосіб він натякнув на останню заяву Арахамії щодо кількості загиблих військових ЗСУ. Тоді, нардеп зазначив, що втрати становлять у середньому від 200 до 500 осіб, не уточнюючи кількості поранених.

Натомість Зеленський 1 червня заявив, що щоденно гине від 60 до 100 українських військових, оскільки Росія активізувала наступ на Донбас.

Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк не може бути компетентним у питаннях армії.

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