Рашистські покидьки у Маріуполі вимагають у матерів 5000 евро за збереження життя полонених

Російські військові вдаються до прямого шантажу матерів полонених.

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, у відомої жительки Маріуполя окупанти вимагають 5 тис. евро за збереження життя сину, якого взяли у полон, передає УНН.

За словами Андрющенка, сьогодні відомій жительці Маріуполя, діячу в сфері дитячого кіно та телебачення, засновниці фестивалю дитячого кіно «КіТи» Ользі Новіковій з аккаунту її сина подзвонили російські військові.

«… повідомили, що її сина Новікова Олексія взяли в полон і вимагають 5 тис. евро за збереження йому життя. Не за повернення. Не за безпеку. А просто за збереження життя. Дали час до ранку понеділка. Погрожують, що в разі не отримання грошей знімуть на відео його страту», — написав радник мера.

Андрющенко наголосив, що це — справжній тероризм.

«Хлопця тримають в районі с. Малоянісоль. Новіков Олексій проходив службу в ТрО. Наразі Україна включила його в перелік полонених. Але гарантій збереження життя досі немає», — резюмував радник мера.