Терористи випустили 500 ракет по Ізраїлю

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант виступив із заявою та відзначив досягнення Армії оборони та сил безпеки країни.

Про це пише УНН, посилаючись на Times of Israel.

«Ми знищили керівництво Ісламського джихаду. Після цього ЦАХАЛ здійснив сотні атак на об’єкти, що використовуються Ісламським джихадом для виробництва та зберігання зброї, та завдав суттєвого удару по активах цієї кровожерливої терористичної організації».

«Превентивні удари» також завдавалися по ракетних пускових установках, готових до запуску по Ізраїлю. За його словами, також було знешкоджено терористичні осередки з протитанковим озброєнням.

За інформацією міністра, з приблизно 500 ракет, випущених по Ізраїлю, 100 впали в Газі, багато впали на відкритій місцевості, деякі були перехоплені, інші потрапили у будинки ізраїльтян.

«Ситуація, в якій ізраїльські діти можуть постраждати, для мене є неприйнятною, і я цього не допущу», — зазначив він.

Поточну кампанію не закінчено, додав Галлант. «Я сподіваюся, що ми скоро покінчимо з цим, але ми готові до того, що це затягнеться».

Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала авіаудару по позиціях Ісламського джихаду на півдні сектора Газа, який раніше використовувався для обстрілу Ізраїлю з мінометів. ЦАХАЛ додає, що цієї години вони продовжують завдавати ударів по цілях у секторі Газа.

Удари були завдані після того, як центральні та південні райони Ізраїлю зазнали обстрілу ракетами.