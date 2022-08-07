The ​​Times назвала скандальний звіт Amnesty International російською пропагандою

Правозахисна благодійна організація ганебно критикує жертв російської агресії.

Скандальний звіт Amnesty International, у якому йшлося про те, що Україна нібито наражає на небезпеку життя людей, є путінською пропагандою.

Про це йдеться в матеріалі британського видання The Times.

Автори матеріалу підкреслюють, що Amnesty International цього тижня рішуче взялася знищити довіру до себе, слугуючи рупором для російської пропаганди.

Доповідь цієї організації, котра звинуватила Збройні сили України у створенні небезпеки для цивільного населення, викликало величезне обурення.

Видання зазначає, що юридичні зобов’язання згідно з Женевською конвенцією щодо захисту цивільного населення під час війни – “це зовсім не те, що звинувачувати та очорнювати жертв агресії, чим займається Amnesty”. “Не дивно, що український офіс групи, з яким не консультувалися, засудив ці передбачувані висновки, тоді як російське посольство в Лондоні охоче їх відтворило”, – пише The Times.

Видання зазначає, що українські захисники базуються в цивільних районах, тому що російські окупанти саме їх атакують. Цей метод росіян вже відомий по бойових діях у Чечні та Сирії, а також в Україні.

“Українські сили відважно протистоять цим загарбникам, одночасно намагаючись допомогти цивільним особам залишити небезпечні райони”, – йдеться в статті.

Також наголошується на ігноруванні Amnesty International реалій військових дій і неправильному розуміні змісту міжнародного права.

Журналісти також нагадали, що раніше ця правозахисна група вже принизила себе перед Кремлем, відмовившись визнавати російського опозиціонера Олексія Навального в’язнем сумління, перш ніж поспішно скасувати це рішення після шквалу міжнародної критики.

“Очевидно, Amnesty нічого не винесла з цього фіаско. Генеральний секретар Агнес Калламар поскаржилася, що групу розкритикували в соціальних мережах, начебто це вона була якоюсь ображеною стороною, і що її легковажний фейлетон про Україну має статус священного писання”, – зазначає The Times.

Видання підкреслює, що хоча в будь-якій серйозній неурядовій організації Калламар вже пішла б у відставку, жодні засоби не зможуть врятувати репутацію Amnesty.

“Колись шанована гуманітарна організація Amnesty тепер демонструє жалюгідну байдужість до гніту. Виявивши свою м’якість до злочинності та м’якість щодо фашизму, вона повинна мати порядність піти зі сцени”, – вважають автори The Times. // УНІАН