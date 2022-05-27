Тільки 26 травня росіяни незаконно вивезли до фільтраційного табору в Безіменному 280 маріупольців, з них – 36 дітей

Вчора, 26 травня російські окупаційні війська незаконно депортували до фільтраційного табору в селищі Безіменне 280 маріупольців, з них — 36 дітей.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Варто зазначити, що це вже не перший випадок вивезення росіянами українців. На окупованих територіях військові РФ активно депортують громадян України до фільтраційних таборів.

Захоплене ворогом Безіменне використовується як пункт перевірки біженців із Маріуполя та прилеглих районів. Зазначалося, що станом на 17 травня “фільтрацію” там пройшли понад 33 тисячі осіб.

Андрющенко додав, що загалом за останній тиждень росіяни депортували 2856 жителів Маріуполя, зокрема 318 дітей.

“За минулу добу окупанти вивезли до фільтраційного табору в Безіменне 280 маріупольців, зокрема 36 дітей. Всього за останній тиждень було депортовано 2856 маріупольців, зокрема 318 дітей”, — написав він.

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