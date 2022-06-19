Тільки у червні в Україні затримали 30 диверсантів, 11 – у Києві

Протягом червня поліція затримала в Україні 30 диверсантів, з них 11 – у столиці.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

«Вже затримано близько 100 ДРГ по всій території України. За червень в Україні силами поліцейських затримано майже 30 диверсантів, із них 11 було — в Києві. Небезпека нікуди не зникає, ДРГ існують серед нас, працюючи на ворога. Нещодавно в Сумській обл. наші поліцейські повідомили про підозру місцевому мешканцю, якій фарбою на дверях та вікнах свого помешкання намалював заборонені на території України символи Z та V, та ще й виправдовував дії російського агресора», – повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.

Раніше Київська міська військова адміністрація повідомила, що активність ворожих диверсантів у столиці зменшилася, але небезпека ще не зникла.