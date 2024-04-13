В окупованому Луганську потужна «бавовна». Пропагандисти кажуть про ракетний удар (відео)

Сьогодні, 13 квітня, в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, після яких у місті було видно дим.

Про це пишуть російські пропагандистські агентства ТАСС і «РИА Новости» із посиланням на так званого посла російського МЗС Родіона Мірошника.

За його словами, у Луганську зафіксували два влучання начебто поблизу міського вокзалу. Тим часом кореспонденти пропагандистських агентств повідомляють про кілька вибухів на околиці міста. В атаці на місто звинуватили Україну.

російський ставленик на окупованій території Луганщини Леонід Пасічник заявив, що ЗСУ випустили кілька ракет по машинобудівному заводу міста, де начебто невдовзі планували запустити виробництво. За його словами, від удару нібито також зазнали пошкоджень житлові будинки.