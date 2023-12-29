Торговцю горілкою Євгену Черняку, висунуто підозру у фінансуванні російських загарбників
Служба безпеки зібрала доказову базу на власника одного з найбільших алкогольних холдингів України Євгенія Черняка, який підозрюється у фінансуванні збройної агресії рф.
За даними слідства, незважаючи на повномасштабне вторгнення, його компанії продовжили вести бізнес із країною-агресором.
Встановлено, що протягом 2022 року лише у вигляді сплати податків і зборів підпорядковані йому підприємства перерахували до бюджету рф близько 6 млрд у гривневому еквіваленті.
Задокументовано, що підприємства фігуранта, розташовані на території чотирьох країн Центральної Азії та Південного Кавказу, закуповували в росії промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію.
Під час обшуків в офісних приміщеннях холдингу в Україні виявлено документи та інші речові докази незаконної діяльності на користь країни-агресора.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру Черняку та ще 6 топменеджерам його компаній за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Вирішується питання про накладення арешту на їх приватне і корпоративне майно для передачі в управління АРМА. Розслідування проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.
Холдинг українського торговця алкоголем обзавівся виробничими активами на території Росії ще в у 2011 році, було викуплено вологодський лікеро-горілчаний завод “Руська Північ”, пізніше, 2016-го, – митищинський “Джерельце та К”. Їхня сумарна потужність — понад чотири мільйони декалітрів щорічно. Реалізація здійснюється через компанію “Традиції успіху” та торговий дім “Мегаполіс”, нині перейменований на “Стандарт якості”. Загальна виручка досягла 62 млрд рублів тільки минулого року.
Після початку повномасштабного вторгнення російських загарбників обидва заводи та їхні дистриб’ютори раптово змінили власника. Російська преса писала, що новий господар — якийсь Олександр Беспалов. Вже тоді в експертів склалася думка про цю угоду як формальну, яка створює лише видимість відчуження у Євгена Черняка активів у Росії. Нібито він продовжує контролювати 10% алкоринку РФ.
Як з’ясувалось, “новий власник” Олександр Беспалов вже давно працює на родину Черняка. Так, навесні 2021 року Беспалов був обраний головою наглядової ради АТ “Феодосійський завод коньяків та вин”, яке раніше входило до холдингу Global Spirits Євгена Черняка. Усі згадані російські алкозаводи — і феодосійський, і вологодський, і митищинський — колись були записані на ланцюжок офшорів, що обривається на кіпрській компанії AMG-77 Investment Ltd. Згідно з бізнес-реєстрами, її єдиний акціонер — громадянин України та Ізраїлю Олександр Черняк. Це рідний батько Євгена Черняка.
Ставши номінальним господарем алкоімперії, Беспалов призначив гендиректором митищинського заводу “Джерельце і К” якогось Андрія Лазутіна, який раніше довгий час працював на цій же посаді при Черняку.Влітку їх обох затримали в Росії. Нібито саме вони пересилали гроші, зароблені в Росії, своєму українському босу і вирішували хабарями проблеми. Беспалов заперечував провину, його відправили до СІЗО. Лазутін оформив явку з повинною і тому отримав м’який запобіжний захід: заборона певних дій.
Один із синів Євгена Черняка, 30-річний Олександр, є нібито співвласником стартапу CarPrice — російського інтернет-сервісу з продажу вживаних автомобілів. Згідно з базою СПАРК, цей бізнес управляється московською компанією “Селанікар”, записаною на кіпрський офшор. Її доходи за минулий рік – 8,5 млрд рублів.