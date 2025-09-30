Трамп оголосив план дій для припинення вогню у Газі

Президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Ізраїля Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Під час зустрічі Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази.

Про це президент США Дональд Трамп оголосив під час пресконференції після зустрічі з премʼєр-міністром Беньяміном Нетаньягу, повідомляє Суспільне.

Дональд Трамп запропонував такі ініціативи для припинення вогню та бойових дій у секторі Гази, як:

Повернення заручників, яких захопило угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль протягом 72 годин після припинення вогню Ізраїлем у Секторі Гази;

Після припинення вогню в Сектор Гази відправляють гуманітарну допомогу та відновлюватимуть критичну інфраструктуру;

США стануть модератором між Ізраїлем та адміністрацією Палестини щодо відновлення адміністративних інституцій у Секторі Гази. ХАМАС забороняється брати участь у їх відновленні;

У Газі знищать всю військову інфраструктуру, включаючи тунелі, у яких ХАМАС переховує зброю;

Сектор Гази стане демілітаризованою зоною. Також Сектор Гази має стати “дерадикалізованою” зоною та зоною, вільною від терористів. ХАМАС дозволять покинути Газу та отримати амністію;

США та партнери створять тимчасові Міжнародні Сили Стабілізації (ISF) для негайного розгортання в Газі; ISF навчать і підтримуватимуть перевірені палестинські поліційні сили; працюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією; узгодять механізм деескалації;

Ізраїль не окуповуватиме Газу. Армія Ізраїлю передасть територію Сектора Гази Міжнародним Силам Стабілізації (ISF);

За умови відновлення та реформ Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави.

Якщо ХАМАС відмовиться підтримати пропозицію президента США Трампа, то військова операція Ізраїлю триватиме у Секторі Гази.

“Ми маємо негайно та швидко демілітаризувати Газу. Для цього нам необхідна згода ХАМАС. Арабські та мусульманські громади мають вирішити справи з ХАМАС. Мусульманські країни на Близькому Сході мають зупинити ХАМАС”, — заявив Трамп.

Дональд Трамп повідомив, що “має надію на мир” та наголосив, що “всі підтримали” його угоду, залишився лише ХАМАС.

“Якщо ХАМАС відхилить угоду, що завжди можливо, то вони залишаться самі. Усі інші її прийняли, але в мене таке відчуття, що ми отримаємо позитивну відповідь. Але якщо ні, то Ізраїлю доведеться зробити все для усунення небезпеки. Цю небезпеку спричиняє ХАМАС. Тиранія терору має закінчитися”, — повідомив Дональд Трамп.

Також президент Трамп повідомив, що Ізраїль та мусульманські країни попросили його створити Міжнародні Сили Стабілізації (ISF) та наглядовий орган — Раду Миру.

“Світовий банк та інші будуть відповідальним за набір та навчання нового уряду, який складатиметься з палестинців, а також висококваліфікованих експертів з усього світу. Багато хто хоче доєднатись. Скоро ми назвемо деяких учасників. Ми будемо навчати та тренувати палестинців для того, щоб вони могли керувати. Ця організація не братиме політичної участі у Палестині та лише тимчасово адмініструватиме у Газі”, — сказав Трамп.

За словами президента Трампа, лідери арабського світу та Ізраїлю просили його очолити цю ініціативу. Трамп додав, що, попри зайнятість, “готовий виконати цю важливу роботу” та що до ради буде залучено провідних світових лідерів, зокрема експрем’єра Великої Британії Тоні Блера, а інші імена оголосять упродовж найближчих днів.

Президент Трамп також наголосив, що “необхідно повернути заручників”. “Все, чого ми хочемо — це мир. Мир між ізраїльтянами та палестинцями”, — наголосив Трамп.