Трамп розглядає варіант жорсткіших санкцій проти Кремля

Президент США також прокоментував питання озброєння України.

У разі відмови російського диктатора Путіна брати участь у переговорах щодо завершення війни в Україні президент США Дональд Трамп “найімовірніше” розглядатиме варіант запровадження більш жорстких санкцій проти РФ.

Як пише BBC, таку заяву новий глава держави зробив у відповідь на запитання журналістів під час брифінгу у Білому домі.

Трамп наголосив, що його команда “розмовляє з Президентом Зеленським”, а “дуже скоро” зв’яжеться і з Путіним.

Республіканець також прокоментував подальші поставки Україні озброєння. Трамп заявив, що “ухвалить рішення щодо цього”, але хоче, щоб Європейський Союз також брав на себе велику частку зобов’язань щодо допомоги нашій державі і “зрівнявся за витратами на цю війну зі США”. // LB.ua