Трампісти проти включення в заяву G7 обіцянки підтримки України та осуд війни РФ – Politico

Видання Politico з посиланням на двох поінформованих співрозмовників написало, що адміністрація президента США Дональда Трампа виступила проти включення у заяву Групи семи обіцянки подальшої підтримки України та фрази про протиправність розв’язаної Росією війни.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Politico

У публікації зазначається, що двоє залучених до підготовки заяви посадовців повідомили, що у погодженні спільної заяви G7, котру готують міністри фінансів “Сімки” у Канаді, виникли проблеми через позицію адміністрації Трампа.

Зокрема, Штати висловилися проти включення у заяву фрази про подальшу підтримку України.

Крім того, у Вашингтоні хочуть уникнути опису нападу Росії на Україну як “протиправного” вторгнення.

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