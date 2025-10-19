Трампівський «мир» не протримався і тижня: Ізраїль завдав авіаударів після стрілянини в Рафасі

У ХАМАСі заперечують свою причетність до зриву перемир’я.

Як повідомляє ізраїльське командування, атаковані війська діяли на східній стороні Жовтої лінії — території, що перебуває під контролем ЦАГАЛу відповідно до угоди про припинення вогню з ХАМАСом для знищення терористичної інфраструктури в цьому районі «відповідно до угоди».

«Це грубе порушення угоди про припинення вогню. ЦАГАЛ відповість рішуче», — додали у командуванні.

Повідомляється, що внаслідок атак було знищено кілька тунелів і будівель, де були виявлені терористи.

Водночас військове крило ХАМАСу опублікувало заяву, в якій стверджує, що не має жодного відношення до інциденту в Рафаху, що стався сьогодні вранці.

«Ми дотримуємося перемир’я у всіх районах Сектора Гази. Ми не маємо інформації про інциденти або зіткнення, що відбулися в районі Рафаху, який перебуває під контролем окупантів», — йдеться в заяві.

Після інциденту прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу доручив Збройним силам Ізраїлю та службам безпеки «вжити рішучих заходів проти терористичних об’єктів у Секторі Гази» після сьогоднішнього інциденту.

Згодом ізраїльська армія розпочала нову хвилю авіаударів по цілях ХАМАСу в південній частині Сектора Гази. Палестинські ЗМІ опублікували відео, на якому видно удари по району Хан-Юніс.

Раніше державний департамент США заявив, що угрупування ХАМАС планує порушити домовленість про припинення вогню, зокрема запланувало напади на цивільне населення Сектору Гази.

Нагадаємо, 13 жовтня Єгипет, Катар, Туреччина та США підписали угоду про припинення вогню у секторі Газа, виступивши гарантами нового перемир’я. Трамп заявив, що війну в регіоні офіційно закінчено.

Після відступу ізраїльських військ у соцмережах з’явилися відео страти людей у Секторі Газа. У ХАМАС тоді заявили, що страчені, співпрацювали з Ізраїлем або були причетні до вбивств мирних жителів. Правозахисники та офіс президента Палестинської автономії Махмуда Аббаса засудили страти та назвали їх «жахливими злочинами».