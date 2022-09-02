Трьом правоохоронцям з м. Маріуполь повідомлено про підозру у колабораційній діяльності

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури трьом правоохоронцям з м. Маріуполь Донецької області повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОГП.

За даними слідства, підозрювані після повномасштабного вторгнення РФ на територію України, не виконали наказ ГУ Нацполіції в Донецькій області та не прибули до безпосереднього місця дислокації Маріупольського РУП ГУ Нацполіції в Донецькій області.

Після тимчасової окупації регіону РФ вони добровільно погодились обійняти посади правоохоронців у незаконно створеному на тимчасово окупованій території України правоохоронному органі – так званому «Приморском РО Мариупольського ГУ МВД ДНР».

Підозрювані присягнули на вірність незаконній окупаційній владі та виконують службові обов’язки, покладені на них псевдоправоохоронним органом.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.