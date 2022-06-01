Новий пакет допомоги США Україні: опубліковано список зброї
Про черговий пакет допомоги президент США Джо Байден оголосив сьогодні.
Міністерство оборони США оприлюднило, яке озброєння увійде в новий пакет військової допомоги Україні.
Про це йдеться на сайті Пентагону.
Можливості нового пакету безпекової допомоги включають:
— високомобільні артилерійські ракетні системи та боєприпаси;
— 5 протиартилерійських радарів;
— 2 радари повітряного спостереження;
— 1000 Javelin і 50 командно-пускових модулів до них;
— 6000 одиниць протитанкової зброї;
— 15 000 артилерійських снарядів калібру 155-мм;
— 4 вертольоти Мі-17;
— 15 тактичних машин;
— запасні частини та обладнання.Tweet