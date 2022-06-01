Новий пакет допомоги США Україні: опубліковано список зброї

Про черговий пакет допомоги президент США Джо Байден оголосив сьогодні.

Міністерство оборони США оприлюднило, яке озброєння увійде в новий пакет військової допомоги Україні.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Можливості нового пакету безпекової допомоги включають:

— високомобільні артилерійські ракетні системи та боєприпаси;

— 5 протиартилерійських радарів;

— 2 радари повітряного спостереження;

— 1000 Javelin і 50 командно-пускових модулів до них;

— 6000 одиниць протитанкової зброї;

— 15 000 артилерійських снарядів калібру 155-мм;

— 4 вертольоти Мі-17;

— 15 тактичних машин;

— запасні частини та обладнання.

УНІАН