Как разбили колонну российских войск в Броварском районе и уничтожили командира полка полковника Захарова (видео до и после)

Во время ведения боевых действий в Броварском районе Киевской области понесла значительные потери в личном составе и технике бальонно-тактическая группа (БТГр) 6 танкового полка (Чебаркуль) 90 танковой дивизии Центрального военного округа российской армии. В частности, ликвидирован командир полка полковник А.Захаров. (радиоперехват ГУР МО Украины)

Во время ведения боевых действий в Броварском районе Киевской области понесла значительные потери в личном составе и технике бальонно-тактическая группа (БТГр) 6 танкового полка (Чебаркуль) 90 танковой дивизии Центрального военного округа российской армии. В частности, ликвидирован командир полка полковник А.Захаров.

ГУР МО Украины опубликовало радиоперехват переговоров российских оккупантов, где сообщается о разгроме полка и ликвидации командира. ВСУ также опубликовали видео с дрона, момента атаки на колонну русских орков.

Позже были опубликованы ролики, где местные жители и украински военные осматривают место  боя.

УК

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