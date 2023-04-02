Троє людей загинули в результаті російського обстрілу Костянтинівки

Росіяни обстріляли центральну частину міста.

Щонайменше троє людей загинули, шестеро поранені під час обстрілу у Костянтинівці Донецької області.

Про це у Телеграм повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Росіяни обстріляли центральну частину міста сьогодні вранці. Численних пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні житлові будинки. На даний час постраждалим надається необхідна допомога. На місці працюють рятувальники та поліція.

Керівник ОПУ Андрій Єрмак написав, що росіяни здійснили масований обстріл Костянтинівки з РСЗВ, а також із використанням касетних боєприпасів.