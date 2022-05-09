Під час російської окупації у Ріпках глава районного товариства мисливців і рибалок підірвав себе разом з окупантами

На Чернігівщині чоловік підірвав гранатою себе і двох російських солдатів, щоб не віддати їм списки місцевих мисливців, про це повідомляє Суспільне.

Підірвав гранатою себе і двох російських солдатів, щоб не віддати їм списки місцевих мисливців. Анатолій Кульгейко був керівником Ріпкинського районного товариства мисливців і рибалок. 11 березня до нього додому прийшли російські військові, про це розповідає його дружина, яка була в цей час вдома. Анатолій Кульгейко примусив її сховатися, сам пішов до ванної кімнати, а потім відкрив росіянам. Розмова була недовгою, прогримів вибух. В руках у мисливця була граната. Друзі Анатолія розповіли Суспільному, що він боявся, що росіяни можуть знайти у нього картотеку з даними про мисливців.

«Стукали у двері, ламали. І він крикнув на мене, що тікай, а сам у двері. Хлопці не стукайте. Потім тільки чую «бабах». Вийшла кричала там, швидку просила викликати. Потім вони мені сказали зайти в будинок», – розповідає вдова загиблого мисливця Зінаїда Миколаївна.

ФОТО: Суспільне Чернігів / Вдова загиблого мисливця Зінаїда Миколаївна Вдова загиблого мисливця Зінаїда Миколаївна

Вдома розпочався обшук. Пізніше приїхав син Анатолія. Батько ще був живий.

«Батько лежав звідси туди, там голова лежала. В лікарню ж відвезли. У нього була черепно-мозкова травма. Вже на ранок, коли я був у морзі, нижче пояса весь побитий був», – каже син загиблого Олександр Кульгейко.

ФОТО: Суспільне Чернігів Син загиблого Олександр Кульгейко Син загиблого Олександр Кульгейко

Говорити чоловік не міг, адже у нього була роздроблена щелепа. Однак, Анатолій Кульгейко знайшов в собі сили перехреститися в останнє, лежачи на операційному столі.

«У нього хрестик був, на груді на шиї, І він цілував його, на скільки він міг цілувати хрест. Там повністю роздроблена нижня і верхня щелепа.Ми брали його в операційну Вкрай важкий стан, шок Ми вже поставили на місце все, що там можна було зробити. Але ж у нього була така трава, вкрай важкий стан», – повідомив завідувач хірургічним відділенням Ріпкинської ЦРЛ Сергій Піддубний.

ФОТО: Суспільне Чернігів / Сергій Піддубний Сергій Піддубний

Чоловік помер у лікарні. Поховали його у сусідньому селі Голубичі.

Російські війська у Ріпках не базувалися, поставили блокпост на мосту та іноді заїжджали для перевірки населення. Почали цікавитися мисливцями, коли над Замглаєм збили їхній дрон.

«Чому? Тому що зброя у мисливців. Вони нічого не знайшли у Замглаї. Вони приїхали в наше товариство мисливців і рибалок, але там було закрито і вони поїхали до нього додому», – сказав ріпкинський селищний голова Сергій Гарус.

ФОТО: Суспільне Чернігів / Ріпкинський селищний голова Сергій Гарус. Ріпкинський селищний голова Сергій Гарус.

А після вчинку Анатолія Кульгейка росіяни взагалі перестали заїжджати у Ріпки. Чоловік разом із собою підірвав двох російських військових. Один загинув, інший отримав травми.