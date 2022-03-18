Центр протидії дезінформації при РНБОУ нагадує про небезпеку мін-пасток, що залишає ворог

У багатьох містах України зафіксовано встановлення військами рф поблизу об’єктів цивільної інфраструктури і на околицях населених пунктів протитанкових, протипіхотних мін, а також мін-пасток з розтяжками. Будьте особливо обережними при пересуванні містами, в яких точилися вуличні бої, зокрема під час прогулянок лісами та парками! Також вже зафіксовано випадки мінування тіл загиблих людей.

Пам’ятайте: ворог підступний і не цурається будь-яких способів завдати шкоди цивільним!

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ЗНАЙШЛИ ПІДОЗРІЛИЙ ПРЕДМЕТ?

1. В жодному разі не чіпайте його.

2. Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або Поліції (102).

3. Попередьте перехожих про можливу небезпеку.

4. Відійдіть якомога подалі від підозрілого предмету.

5. Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.

#stoprussia

Центр протидії дезінформації