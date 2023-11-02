Троє цивільних загинули, ще четверо поранені внаслідок російських ударів по Херсонщині

Росіяни відкривали вогонь 118 разів, зокрема скинули 34 керовані авіабомби.

За минулу добу ворог здійснив 118 обстрілів Херсонської області, випустивши 604 снаряди з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, БпЛА та авіації. Троє людей загинули, ще четверо поранені.

Зафіксовано 34 прильоти КАБ по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

“російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; дошкільний навчальний заклад у Бериславі”, – написав він.

Нагадаємо, вчора ворог скинув дві авіабомби на будівлю дитсадка у Херсонській області. Крім того, вони атакували безпілотником жінку і обстріляли село Бериславського району, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна була поранена. // LB.ua