Триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Наразі відомо про 38 загиблих, серед них 4 дитини

190 людей отримали поранення.

Про це повідомив вранці 9 липня президент Володимир Зеленський.

“Станом на цей час відомо про 38 загиблих, серед них четверо дітей. Мої співчуття всім рідним та близьким. 190 людей отримали поранення. Усім надається допомога. У лікарнях Києва перебувають 64 людини, 28 госпіталізовано в Кривому Розі, 6 людей – у Дніпрі”, – повідомив глава держави.

Він зазначив, що з «Охматдиту» всі пацієнти переведені в інші медичні заклади.

В частині місць влучання ракет аварійно-рятувальні роботи не припинялися всю ніч. Залучено майже 400 рятувальників.

“Ми продовжуємо нашу роботу для збільшення захисту наших міст і громад від російського терору. Будуть рішення. Світ має для цього необхідну силу. Також дякую всім лідерам, які підтримали нас та готують нові спільні кроки на захист життя від російського терору”, – зазначив Зеленський. // LB.ua