Центр протидії дезінформації спростовує фейки рашистів щодо «затримання» поляків в Україні
Ворог поширює чергову постановку, спрямовану на дискредитацію України та розпалювання ворожнечі між українцями й поляками.
Російська пропаганда поширює черговий фейк про “затримання поляків” в Україні нібито за “володіння польськими національними символами”.
Про це пише Центр протидії дезінформації.
Пропаганда РФ поширює відео, в якому стверджується, що СБУ нібито затримала двох громадян Польщі за наявність картки з текстом польського гімну та символікою повстанців, які боролися за незалежність Польщі.
Росіяни стверджують, поляків звинуватили у “порушенні цілісності українських територій” та “поширенні сепаратистських ідей”.
ЦПД зазначає, що чергова постановка ворога, спрямована на дискредитацію України та розпалювання ворожнечі між українцями й поляками. Центр верифікував інформацію в СБУ і встановив, що жодних подібних затримань не відбувалося.
Як зазначається, постановочне відео виконано у кращій якості, ніж попередні фейки. Проте на його фальсифікацію вказують такі ознаки:
- логотип СБУ зміщений і скопійований;
- у кадрі присутні елементи, нетипові для офіційного відео затримань СБУ;
- сцена затримання виглядає зрежисованою, “затриманий” лежить на землі, поруч із ним – троє “спецпризначенців” та оператор.