Цієї ночі на Київщині окупанти обстріляли 6 населених пунктів

Під час телемарафону Радник МВС Вадим Денисенко повідомив про обстріли Київщини та що українські військові переходять в контр-наступи.

Про це інформує УНН.

«Ключові бої цієї ночі відбувалися на Київщині. Були удари в районі Василькова і Білої Церкви. Серйозні бої йшли в районі Баришівки і традиційно Буча, Гостомель, Ірпінь. Нам вдалося багато речей відбити: знищили 12 танків, знищено кілька літаків, більше 10 одиниць броньованої техніки, мінімум 300 людей було знищено протягом останньої доби», — повідомив Денисенко.

Чиновник додав, що військові тримають оборону та на Київщині переходять в контр-наступи.