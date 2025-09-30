Цирк на дроті? Про що «найвеличніший» і його «шоу-міністр війни» говорили із заслуженими генералами

Обидва провели поодиноку зустріч із командним складом війська.

Гегсет, колишній телеведучий Fox News, виступив разом із президентом США Дональдом Трампом, який свого часу також був ведучим реаліті-шоу, на заході під камери в Куантіко в штаті Вірджинія.

«Нерозумні й безпечні політичні лідери задали хибний курс, і ми загубили шлях. Ми стали “Департаментом обізнаності“», — сказав Гегсет на початку заходу. «Але більше — ні», — додав він.

Звертаючись до зали, повної високопоставлених командирів, яких напередодні без пояснень скликали з усього світу, Гегсет захищав свої рішення про відставки офіцерів вищого рангу, серед яких — головний генерал США, який є чорношкірим, та головний адмірал флоту, яка є жінкою. Він стверджував, що звільнені ним офіцери були частиною хибної культури.

Він пообіцяв масштабні зміни в процедурі розгляду скарг на дискримінацію та у розслідуванні звинувачень у неправомірних діях у Пентагоні, стверджуючи, що нинішня система ставить вищих офіцерів у становище, коли вони «танцюють» навколо нестабільних і непередбачуваних людей.

«Якщо слова, які я сьогодні вимовляю, засмучують ваші серця, то ви повинні вчинити чесно й піти у відставку. Я знаю, що абсолютна більшість із вас відчуває протилежне. Ці слова наповнюють ваші серця», — сказав Гегсет.

Гегсет також розкритикував зовнішній вигляд переважно огрядних військовослужбовців, сказавши: «Цілком неприйнятно бачити у коридорах Пентагону товстих генералів та адміралів».

Він повідомив, що всі норми фізичної підготовки будуть встановлені за чоловічими стандартами, і наголосив на важливості стандартів зовнішнього вигляду.

«Ера непрофесійної зовнішності скінчилася. Більше ніяких бороданів», — сказав Гегсет аудиторії, яка мовчки слухала.

Трамп, вирушаючи на захід з Білого дому, у вівторок повідомив журналістам, що звільнить військових керівників на місці, якщо вони йому не сподобаються.

Після цього, під час виступу, який тривав більше години, Трамп пожартував: «Якщо вам не подобається те, що я кажу, ви можете покинути залу. Звісно, тоді вас позбавлять вашого звання, і вашого майбутнього».

Водночас він добре відгукувався про армію, у розлогих промовах торкаючись, зокрема, питань потужності американських ядерних підводних човнів. Не уникнув президент і критики колишнього президента Джо Байдена та Венесуели.

Звертаючись до питання ініціатив із різноманітності, Трамп підтримав думку Гегсета.

«Меритократія. Усе має базуватися на заслугах. Ми не допустимо, щоб когось замінили з політичних міркувань, бо він політично коректний, а ви — ні. Я з вами. Я вас підтримую, і як президент я захищатиму вас на сто відсотків», — сказав Трамп.

Зала була заповнена посадовцями у формі, які сиділи перед великим американським прапором, трибуною та плакатами зі словами: «Сила. Служба. Америка».

Під час виступу офіцери сиділи з кам’яними обличчями, і аудиторія була значно тихішою, ніж на звичних мітингах Трампа. Один морський офіцер робив нотатки.

Після промови Трамп залишив зал, і схоже, що жодного іншого спілкування з присутніми військовими керівниками не відбулося.

Збройні сили США мають залишатися аполітичними, відданими Конституції США та незалежними від будь-яких партій чи політичних рухів. Це створює тиск на командирів уникати реагування на відверто політичні заяви як від Трампа, так і від Гегсета. Невідомо, якою була вартість проведення заходу. Для нього довелося доставити військових лідерів із різних куточків світу напередодні можливого урядового призупинення фінансування.

За вісім місяців від моменту повернення Трампа до влади Пентагон зазнав значних змін: від звільнень і заборони книжок у бібліотеках академій до наказів про удари по нібито наркочовнах біля берегів Венесуели.

На початку місяця Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони на «Міністерство війни», повернувши назву, яка використовувалася до закінчення Другої світової війни, коли посадовці прагнули підкреслити роль Пентагону у запобіганні конфліктам. Зміна назви вимагатиме затвердження Конгресом.

Адміністрація також оголосила план направлення підрозділів Національної гвардії до Чикаго — наступного з американських міст, куди Трамп має намір відправити війська, незважаючи на заперечення місцевої влади.

На вихідних Трамп анонсував відправлення підрозділів Національної гвардії до Портленда, штат Орегон, а раніше цього року направляв Національну гвардію та діючих морських піхотинців до Лос-Анджелеса, попри протести місцевих посадовців.

Він визнав, що багатьом його опонентам неприємно бачити залучення армії до патрулювання вулиць США, але наголосив, що Америка опинилася в стані внутрішньої війни, яку ведуть іммігранти, що перебувають у країні нелегально, і яких його адміністрація прагне депортувати. // Дзеркало тижня