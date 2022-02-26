Туреччина закрила прохід російських військових кораблів до Чорного моря — Зеленський

Про це президент повідомив у Twitter.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Туреччина закрила прохід російських військових кораблів до Чорного моря.

Про це він повідомив у Twitter.

«Дякую своєму другу, пану президенту Ердогана та турецькому народу за потужну підтримку. Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Україні сьогодні вкрай важливі», — наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що український народ ніколи цього не забуде.

Нагадаємо, раніше ВМС країни-агресора закрили район у північно-західній частині Чорного моря начебто для контртерористичної операції. // УНІАН