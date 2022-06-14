 «Тут 150 відмовників…» — офіцери російської частини, що чинила звірства в Бучі, неспроможні набрати новий особовий склад

Офіцери обговорюють обіцяні російською владою грошові надбавки: «Зає… (пречудово). А то у нас відмовників просто взагалі – море». В їхньому підрозділі практично неможливо набрати належну кількість бажаючих служити: «Тут 150 відмовників. Всі, хто звідти приходить. Їх ніхто і засуджувати не має права. Ну, хто вдруге захоче в цю дупу?»