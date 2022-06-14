«Тут 150 відмовників…» — офіцери російської частини, що чинила звірства в Бучі, неспроможні набрати новий особовий склад
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Перехоплено розмову офіцерів російської 64 окремої мотострілецької бригади.
В ході розмови підлеглий офіцер питає у свого командира щодо правдивості чуток про звільнення Шойгу. Командир спростовує чутки: «Ні, наче. Ось він нещодавно Омурбекову (командиру 64 ОМСБР) зірку вручав (звання полковника)».
Офіцери обговорюють обіцяні російською владою грошові надбавки: «Зає… (пречудово). А то у нас відмовників просто взагалі – море». В їхньому підрозділі практично неможливо набрати належну кількість бажаючих служити: «Тут 150 відмовників. Всі, хто звідти приходить. Їх ніхто і засуджувати не має права. Ну, хто вдруге захоче в цю дупу?»
Нагадаємо, що 64 ОМСБР саме той підрозділ, що чинив жахливі злочини під час окупації Бучі. Після звільнення Бучі, командир 64 ОМСБР, Азатбек Омурбеков, отримав державні нагороди РФ та позачергове звання.