У «Азові» спростували заяву Арестовича про те, що окупантів вибили з «Азовсталі» (відео)

Російськи окупанти вже третю добу, як прорвались на територію заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Їх не вибили, загарбники досі там.

Російські окупанти досі перебувають на території «Азовсталі» в Маріуполі. Там точаться запеклі бої.

Нагадаємо, що перед цим з’явилася інформація про те, що нібито українські військові вибили окупантів з заводу.

Цю інформацію заперечив заступник командира полку «Азов» капітан Святослав Паламар.

‘Ще раз: ніхто нікого не вибив, вони (росіяни – ред..) на заводі. Ідуть важкі бої», — зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські війська 4 травня ввійшли на територію «Азовсталі», але були вибиті нашими захисниками. Однак він одразу додав, що цю інформацію влада ще уточнює. Було відомо лише, що на території тривають бої, але рівень їх просування – встановлювали.

Також сьогодні в «Азові» оприлюднили звернення і повідомили, що окупанти порушили обіцянку щодо перемир’я та не дозволили евакуюватись цивільним. // УНІАН