Росіяни вимагають від мешканців тимчасово окупованих територій завантажувати шпигунський софт

На тимчасово захоплених землях окупанти вимагають від всіх вчителів, школярів та їх батьків встановити месенджер “сфєрум”, який розроблений фсб для контролю над власним населенням.

Офіційно “сфєрум” є месенджером, який просуває міністерство просвіти країни-терориста. Так, за задумом саме в ньому мають вести спілкування вчителі з учнями та батьками.

Проте цей софт розроблений дотичними до фсб структурами й може шпигувати за власником телефону, зокрема передавати дані про контакти, дзвінки, пересування та пошукові запити власника.

Центр національного спротиву рекомендує мешканцям ТОТ встановлювати цей софт лише на окремий телефон, який не є основним, або ігнорувати інсталяцію шкідливого додатка. // Центр національного спротиву