У Білій Церкві «шахед» влетів прямо в житловий будинок (відео)

На місці падіння дрона працюють усі відповідні служби

У Білій Церкві на Київщині ворожий дрон-камікадзе влучив у житловий будинок. Моторошне відео з’явилося в соцмережах, інформує «Главком».

У Білоцерківській міській територіальній громаді повідомили, що жертв та постраждалих немає.

На місці падіння працюють усі відповідні служби. Комісія обстежує будинки та фіксує наслідки російської агресії.

😡У Білій Церкві на Київщині удар «шахеда» у житловий будинок, – Білоцерківська МТГ На щастя, жертв та постраждалих немає. pic.twitter.com/L8q5dLTfmq — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 26, 2025

Нагадаємо, в ніч на 26 квітня російський безпілотник влучив у житлову девʼятиповерхівку у Кам’янському у Дніпропетровській області. Горіли квартири. Всі служби на місцях. За попередньою інформацією, постраждали троє, серед них – дитина.

У Кропивницькому є руйнування внаслідок ударів. Є інформація про розбиті складські приміщення. За попередньою інформацією, постраждалих немає.