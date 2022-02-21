Главари так называемых «ДНР» и «ЛНР» попросили Путина признать их независимость

Оба попросили рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве с РФ.

Главарь «ДНР» Деним Пушилин обратился к президенту Российской Федерации с просьбой признать независимость так называемой «республики». С аналогичной просьбой обратился и главарь «ЛНР» Леонид Пасечник.

Об этом сообщают российские СМИ.

«От имени народа «ДНР» просим вас признать «республику» как независимое демократическое правовое социальное государство», — заявил Пушилин.

При этом он попросил президента РФ рассмотреть возможность заключение договора о сотрудничестве, в том числе оборонной сфере.

Отмечается, что Пасечник обратился с похожей просьбой. // УНИАН