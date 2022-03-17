У Чернігові за добу під обстрілами росіян загинуло 53 особи

Внаслідок обстрілу Чернігова російськими окупаційними військами 16 березня загинули 53 людини.

Джерело: голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус у Telegram

Пряма мова: «Ворог продовжує системні арт та авіа-обстріли обласного центру, нищить цивільну інфраструктуру.

Ми несемо великі втрати. Тільки за вчорашню добу до моргів міста надійшло 53 тіла наших громадян, які були вбиті російським агресором і за кожного нашого громадянина ми будемо мстити і вбивати».

Чаус наголосив, що Збройні сили України продовжують завдавати нищівні удари про збройним силам противника. Там, де сили не знаходяться в населених пунктах, противник зазнає великих втрат.

Також оільник ОВА окресли 3 блоки проблем міста. Перший — відсутність світла, води, тепла, частково газу. Він запенвив, що аварійні бригади Обленерго, Чернігівгазу, водоканалу, ТЕЦ, ДСНС працюють весь час попри обстріли.

Блок два. Дехто пише, що у підвалах (без конкретики) сидять люди без їжі і без води. За словами Чауса, така ситуація можлива в окремих підвалах, адже дійсно, дуже багато об’єктів укриття.

«Працює Чернігівська міська рада, працюють десятки волонтерів щодо забезпечення їжею та питною водо. Але, звісно, деякі суб’єкти можуть випадати. Давайте їх ідентифікувати. Будь ласка, біля кожного з таких об’єктів є військові. Через військових сигналізуйте, що до вас не доїжджає вода або їжа і ми включемо цей об’єкт в адресну доставку», наголосив очільник ОВА.

І третій блок – «зелений коридор». Чаус пояснює: зробити «зелений коридор» — це не натиснути зелену кнопку. Зробити гуманітарний коридор — це значить «домовитися з російськими п..сами, щоб вони припинили обстрілювати нашу землю, і тим самим дали можливість вивезти людей».

Він повідомив, що в четвер буде черговий раунд переговорів. Центральна і місцева влада спільно з командуванням ЗСУ працює над узгодженням евакуації з міста.

Окремо Чаус звернувся не до чернігівчан, а до тих, хто зперебуває в інших областях України і намагається коментувати в соціальних мережах і розганяти панічні настрої, що в Чернігові «руські бігають по місту з автоматами». «Нема тут росіян з автоматами. Не сійте паніку, будь ласка. Збройні сили працюють», — наголосив Чаус.

Пряма мова: «Якщо ви не займаєтеся справами, знаходитеся в укритті, в іншій області і просто на дивані читаєте фейсбук-стрічку і намагаєтеся коментувати, краще цього не робіть.

Кожен з холодною головою займається своєю справою: ЗСУ ї…ть русню; комунальники працюють над відновленням мереж: волонтери працюють, щоб забезпечити їжею і водою громадян міста і ЗСУ.

Все буде Україна! Віримо в Бога і в Збройні Сили України!

І…мамо, я знаю ти переживаєш, я – в шапці».