У «Дії» відновили бронювання за 20 хвилин

У “Дії” з 1 грудня відновили бронювання працівників, яке займає до 20 хвилин.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“20 хв потрібно, щоб подати співробітників на бронювання в “Дії”, – повідомив він.

“Дія” сама підтягує актуальну кількість працівників, доступних до бронювання, і перевіряє відповідність вимогам.

“Дані передаються напряму в реєстр Оберіг. Без підписування паперових наказів, ходіння по держустановах і ТЦК”, – додав Федоров.

Позитивний результат бронювання автоматично відобразиться в “Резерв+”.