У Дніпрі російські ракети влучили в приватний сектор, є загиблий і постраждалі

Російські війська під час ракетної атаки поцілили у приватні будинки в місті Дніпро – за попередньою інформацією, вбили одну людину й поранили ще трьох.

Про це повідомили голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, міський голова Дніпра Борис Філатов.

Лисак: “Ворог поцілив по приватних будинках у Дніпровському районі. Попередньо, загинула людина. Троє людей постраждали.

Наслідки атаки уточнюємо. Вже відомо про 6 пошкоджених будинків. Деталі згодом”.

Філатов: “Знову, знову, знову п*дари луплять в Дніпрі ракетами по приватному сектору. Є загиблі та постраждалі”.

І мер, і голова області закликали людей не публікувати фото й коментарі у соцмережах, аби не допомагати ворогу. // УП