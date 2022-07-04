У Дніпропетровській області на снаряді підірвалися мирні громадяни. Одна людина загинула

Недалеко від Інгульця Дніпропетровської області під час польових робіт місцеві жителі підірвалися на касетному снаряді. Одна людина загинула, ще одна госпіталізована з численними осколковими пораненнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк під час брифінгу.